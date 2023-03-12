Сладкий хохотунчик: Арзамасова засняла, как сын Лева смеется над ее шуткой – с чувством юмора все в порядке

Актриса Лиза Арзамасова часто делится с поклонниками милыми моментами, связанными с ее подрастающим сыном от Ильи Авербуха. Левушке уже полтора года, и он обаятельный малыш, у которого уже есть чувство юмора.

В телеграм-канале Лиза Арзамасова поделилась видео, которым запечатлела, как она учит текст для съемок в присутствии сына. Молодая мама обставила все, как игру с Левой. В кадре малыш возится с конструктором, за кадром - голос Лизы Арзамасовой.

«Лева, где вы находились в момент, когда ваза была разбита? Пять тридцать утра. Если мама сейчас не выучит текст, она его не выучит никогда. А ты не спишь. У вас есть алиби?» - строго спрашивает Лиза Арзамасова.

Маленький Лева в ответ заливисто смеется.

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