Хотят вернуться на «Дом-2»: поклонники подозревают Африкантову, Капаклы и Мусульбес в хайпе на измене – все слишком очевидно

Скандал, связанный с изменой экс-участника «Дома-2» Романа Капаклы жене Марине Африкантовой, не утихает уже третью неделю. Оба постоянно подливают масла в огонь. Поклонники телестройки уже давно заподозрили, что вся эта история сильно похожа на искусственно-раздуваемую.

Бывших участников телестройки, участников этой скандальной истории - Африкантову, Капаклы и Мусульбес, уже стали подзабывать. Интерес к ним фанатов угас. Но теперь они вновь в топе новостей.

Марина Африкантова нещадно сливает в Сеть переписки Капаклы с Мусульбес. Капаклы с Бали сообщает, как он счастлив с Таней, но почти не показывает ее фотографий.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».