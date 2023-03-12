Хотят вернуться на «Дом-2»: поклонники подозревают Африкантову, Капаклы и Мусульбес в хайпе на измене – все слишком очевидно

Скандал, связанный с изменой экс-участника «Дома-2» Романа Капаклы жене Марине Африкантовой, не утихает уже третью неделю. Оба постоянно подливают масла в огонь. Поклонники телестройки уже давно заподозрили, что вся эта история сильно похожа на искусственно-раздуваемую.
Бывших участников телестройки, участников этой скандальной истории - Африкантову, Капаклы и Мусульбес, уже стали подзабывать. Интерес к ним фанатов угас. Но теперь они вновь в топе новостей.
Марина Африкантова нещадно сливает в Сеть переписки Капаклы с Мусульбес. Капаклы с Бали сообщает, как он счастлив с Таней, но почти не показывает ее фотографий.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Скандал в паре комментируют бывшие участники телестройки Тата Блюменкранц, Юлия Ефременкова. Последняя, кстати, делает это так, словно ее заставили. На это обратили внимание подписчики.
Отозвалась на яркое событие и Саша Черно. Она не стала публично никого осуждать, заявив, что дружит со всеми участниками конфликта и не хочет вставать ни на чью сторону.
Так что, поклонники реалити-шоу уверены, что скоро герои скандала с изменой появятся на «Доме-2» и будут обсуждать детали на Лобном. Отмалчивается в этой истории пока только соперница Марины Африкантовой Таня Мусульбес.
Разлучница Таня Мусульбес. Фото: соцсети