«Мелочь, а приятно»: актеру, сыгравшему Горшка в сериале «Король и Шут», подняли зарплату как дворнику

Молодой питерский актер Константин Плотников получил свою минут славы сыграв музыканта Михаила Горшенева в новом сериале «Король и Шут». А вот еще один любопытный факт из жизни артиста – помимо работы в театре и кино он подрабатывает дворником возле Александро-Невской Лавры в Петербурге, а еще рассказывает о своих рабочих буднях на собственном YouTube-канале.

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Так, в одном из видео, Константин узнает, что ему как мастеру чистоты подняли зарплату. Он идет в офис и подписывает документы о прибавке.

«Зарплату повышают! Мелочь, а приятно», - цитирует артиста «КП-Петербург».

Связана ли прибавка Плотникова с его нашумевшим сериалом? Смотрите сами в реалити-шоу актера-дворника.