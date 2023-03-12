Подтвердил, что вместе: Рома Капаклы предстал на яхте вместе с Таней Мусульбес

Бывший участник «Дома-2» Рома Капаклы некоторое время назад довольно малодушно скрывал, что у него роман с Таней Мусульбес. Для всех было очевидно, что на Бали он полетел именно за ней, но пока еще женатый на Марине Африкантовой Рома Капаклы старался делать вид, что просто отправился к друзьям.
В постах в телеграм-канале Роман Капаклы признавался, что очень и необъяснимо счастлив. Но как выяснилось, причина его эйфории - Таня Мусульбес. Рома все же показал ее фото с Бали, а потом заснял себя и Таню на яхте. Капаклы записал видео для телеграм-канала, в кадре промелькнула красавица-брюнетка в темных очках до боли похожая на Таню Мусульбес.
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Рома Капаклы и девушка, похожая на Таню Мусульбес. Фото: соцсети
«Едем на остров Ламбок», - сообщил Рома Капаклы.
Напомним, уличив Рому Капаклы в предательстве, Марина Африкантова подала заявление на развод. Пара рассталась после шести лет вместе, три с половиной года из которых прожила в браке.