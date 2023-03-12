Белый боди и носочки цвета капучино: Ольга Орлова предстала на руках с крохой-дочкой – развернула к камере «протертым» затылком

Ольга Орлова

Ольга Орлова. Фото: Global Look Press

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова показала, как подросла малютка Анечка.

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова несколько дней провела в разлуке с дочкой, которой на днях исполнился всего месяц. Ольга Орлова вместе с мужем Валерием была гостьей роскошного праздника Ксении Бородиной - 8 марта теледива отмечала свое 40-летие на курорте Роза Хутор под Сочи.

Вернувшись с берегов Черного моря, Ольга Орлова сделала фото с участием дочери для микроблога. Молодая мама очевидно соскучилась по малышке Анечке в разлуке. В кадре она прильнула с поцелуем к крошке.

Для фото Ольга Орлова облачила дочку в белый боди и теплые носочки цвета капучино. К камере Ольга Орлова развернула Аню спиной, показав ее младенческий, «протертый», затылок.

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Ольга Орлова с дочкой. Фото: соцсети

Напомним, 45-летняя Ольга Орлова и ее 55-летний супруг, бизнесмен Валерий стали родителями 6 февраля. На свет в этот день появилась дочка пары Аня.

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