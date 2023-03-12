Тонкие веревочки поделили плоть: игривая Каролина Севастьянова собралась на пляж в белых микро-трусиках – Дубай ахнул

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова меняет одну прекрасную локацию на другу.

Сейчас дива находится в Дубае, где наслаждается теплой погодой и морем. Каролина Севастьянова много времени проводит на пляже. Для красотки это еще один повод раздеться и показать всем свою сногсшибательную фигуру.

Перед тем, как выйти на пляж, Каролина Севастьянова сделала селфи в бикини.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».