Тонкие веревочки поделили плоть: игривая Каролина Севастьянова собралась на пляж в белых микро-трусиках – Дубай ахнул

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова меняет одну прекрасную локацию на другу.
Сейчас дива находится в Дубае, где наслаждается теплой погодой и морем. Каролина Севастьянова много времени проводит на пляже. Для красотки это еще один повод раздеться и показать всем свою сногсшибательную фигуру.
Перед тем, как выйти на пляж, Каролина Севастьянова сделала селфи в бикини.
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Тело Каролины Севастьяновой поделили пополам две тоненькие веревочки, вероятно, шнуровка от верхней части бикини. Белые микро-трусики красиво подчеркнули плавные изгибы тела. А туника с перфорацией прикрыла наготу.
Дубай, вероятно, ахнул, увидев такую невероятную красавицу, какой является Каролина Севастьянова.
Каролина Севастьянова в бикини. Фото: соцсети