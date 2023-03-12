Тонкие веревочки поделили плоть: игривая Каролина Севастьянова собралась на пляж в белых микро-трусиках – Дубай ахнул

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова знает, как произвести впечатление на публику.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова меняет одну прекрасную локацию на другу.

Сейчас дива находится в Дубае, где наслаждается теплой погодой и морем. Каролина Севастьянова много времени проводит на пляже. Для красотки это еще один повод раздеться и показать всем свою сногсшибательную фигуру.

Перед тем, как выйти на пляж, Каролина Севастьянова сделала селфи в бикини.

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Тело Каролины Севастьяновой поделили пополам две тоненькие веревочки, вероятно, шнуровка от верхней части бикини. Белые микро-трусики красиво подчеркнули плавные изгибы тела. А туника с перфорацией прикрыла наготу. 

Дубай, вероятно, ахнул, увидев такую невероятную красавицу, какой является Каролина Севастьянова.

Каролина Севастьянова в бикини. Фото: соцсети

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