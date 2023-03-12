Грета Тунберг удалила свой пост о конце человечества в 2023 году

Предсказания – дело неблагодарное. Особенно, когда предрекаешь конец света.
В июне 2018 года вечно юная эко-активистка Грета Тунберг написала пост в Twitter о том, что миру скоро настанет конец, если человечество не одумается.
«Ведущий ученый-климатолог предупреждает, что изменение климата уничтожит все человечество, если мы не прекратим использование ископаемого топлива в течение следующих пяти лет», - напугала подписчиков отважная девушка-правдоруб.
Вот только пять лет уже прошли, а человечество как использовало нефть, газ и бензин, так и продолжает этим заниматься. Что же сделала Грета? Под шумок волны удалила свой старый твит.
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Об этом сообщает портал OutKick, отмечая, что Тунберг оторвана от реальности и способна только сеять ненужную панику под видом науки.