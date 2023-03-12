Грета Тунберг удалила свой пост о конце человечества в 2023 году

Предсказания – дело неблагодарное. Особенно, когда предрекаешь конец света.

В июне 2018 года вечно юная эко-активистка Грета Тунберг написала пост в Twitter о том, что миру скоро настанет конец, если человечество не одумается.

«Ведущий ученый-климатолог предупреждает, что изменение климата уничтожит все человечество, если мы не прекратим использование ископаемого топлива в течение следующих пяти лет», - напугала подписчиков отважная девушка-правдоруб.

Вот только пять лет уже прошли, а человечество как использовало нефть, газ и бензин, так и продолжает этим заниматься. Что же сделала Грета? Под шумок волны удалила свой старый твит.