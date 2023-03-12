«Надо мной могут смеяться со сказочного Бали»: Африкантова оправдалась за травлю Мусульбес – очень больно

«Вы можете меня осуждать, что я говорю про Рому или про Таню, но я это делаю не для того, что бы посмеяться, а от боли, которая живет внутри меня. Знаю, что способ так себе, но мне так легче, когда я начинаю выговаривать то, что у меня внутри, и не держу в себе. Надо мной могут смеяться со сказочного острова Бали, могут стебать меня, называть все цирком, но никто не знает, как на самом деле обстоят дела в моей душе. Очень легко изменить и свалить на остров с любовницей (но это не от большого ума и от отсутствия хоть какой-то мудрости и уважения). И Тане сейчас, как ни крути, тоже от меня достается, потому что она залезла в нашу, на тот момент, еще пару. И да, я зла, обижена и мне больно. Вы никогда не видели от меня подобного контента и выброса того, что внутри, наружу, потому что я никогда и не сталкивалась с такими ситуациями. А сейчас я просто не могу держать это в себе, а мой телеграм - это мой личный дневник. Я пишу и мне легче!» - поделилась Марина Африкантова.