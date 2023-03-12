Степан Меньщиков отдыхает на Красной поляне в обществе эффектной шатенки после переезда жены в Таиланд

Степан Меньщиков и Ангелина Монах

Степан Меньщиков и Ангелина Монах. Фото: соцсети

Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков не спешит воссоединяться с Ангелиной Монах и дочкой Степаней.

Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков после переезда жены Ангелины Монах и дочери Степани в Таиланд не грустит в одиночестве.

В микроблоге Степан Меньщиков поделился кадрами, на которых запечатлен в обществе эффектной шатенки по имени Динара. Парочка вместе отдыхает в одном из отелей Красной поляны в Сочи.

В кадре оба предстали в белых махровых халатах у бассейна.

«Динара, с тобой хорошо, но я пойду поплаваю», - сказал своей спутнице Степан Меньщиков.

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Напомним, жена Степана Меньщикова Ангелина Монах некоторое время назад сообщила, что вместе с дочкой Степаней переехала жить в Таиланд. Здесь у нее живут родители и старшие дочери, а также есть работа - Ангелина продает недвижимость в Таиланде. Степан Меньщиков остался в России и воссоединяться с женой и дочкой пока не спешит.

Степан Меньщиков и его спутница Динара. Фото: соцсети

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