Степан Меньщиков отдыхает на Красной поляне в обществе эффектной шатенки после переезда жены в Таиланд

Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков после переезда жены Ангелины Монах и дочери Степани в Таиланд не грустит в одиночестве.

В микроблоге Степан Меньщиков поделился кадрами, на которых запечатлен в обществе эффектной шатенки по имени Динара. Парочка вместе отдыхает в одном из отелей Красной поляны в Сочи.

В кадре оба предстали в белых махровых халатах у бассейна.