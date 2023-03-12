Степан Меньщиков отдыхает на Красной поляне в обществе эффектной шатенки после переезда жены в Таиланд

Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков после переезда жены Ангелины Монах и дочери Степани в Таиланд не грустит в одиночестве.
В микроблоге Степан Меньщиков поделился кадрами, на которых запечатлен в обществе эффектной шатенки по имени Динара. Парочка вместе отдыхает в одном из отелей Красной поляны в Сочи.
В кадре оба предстали в белых махровых халатах у бассейна.
«Динара, с тобой хорошо, но я пойду поплаваю», - сказал своей спутнице Степан Меньщиков.
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Напомним, жена Степана Меньщикова Ангелина Монах некоторое время назад сообщила, что вместе с дочкой Степаней переехала жить в Таиланд. Здесь у нее живут родители и старшие дочери, а также есть работа - Ангелина продает недвижимость в Таиланде. Степан Меньщиков остался в России и воссоединяться с женой и дочкой пока не спешит.
Степан Меньщиков и его спутница Динара. Фото: соцсети