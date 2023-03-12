«Я с самого начала знала правду»: Африкантова слила в Сеть интимную переписку Капаклы и Мусульбес

Экс-участница «Дома-2» Марина Африкантова разместила в своем телеграм-канале скрины интимной переписки ее мужа Ромы Капаклы с Таней Мусульбес.

Таким образом Марина Африкантова пытается доказать всем, что Рома Капаклы и Таня Мусульбес закрутили роман до того, как увиделись в Дубае. Марина считает, что именно Таня и стала причиной краха ее брака с Ромой Капаклы.

Марина Африкантова показала скрины, которые демонстрируют, что Рома Капаклы и Таня Мусульбес просто сгорают от взаимной страсти.

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