Рубальская о новой квартире за 22 млн: «Нет человека, который пришел бы ко мне и не сел на унитаз»

Лариса Рубальская из-за воспоминаний о покойном возлюбленном сменила место жительства. Новая квартира, которая, как и прежняя находится на Кутузовском проспекте, обошлась поэтессе в 22 миллиона рублей.
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В новых апартаментах знаменитости достаточно дизайнерских решений. Один «умный» унитаз чего стоит. Для повышенного комфорта в нем есть подогрев, а управлять им можно с пульта. Сама Рубальская признается, что туалетная комната — чуть ли не первое место в доме, куда обязательно заглядывают гости.
«Нет человека, который пришел бы ко мне в гости и не забежал на унитаз», — пошутила поэтесса в программе «Секрет на миллион».
Ранее Лариса Рубальская проговорилась, что тратит ежемесячно около 200 тысяч рублей. В эту сумму входят расходы на личные нужды, оплата коммуналки, заработная плата любимой домработнице, иногда заграничный отдых и помощь племяннице.