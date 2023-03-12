Рубальская о новой квартире за 22 млн: «Нет человека, который пришел бы ко мне и не сел на унитаз»

Лариса Рубальская из-за воспоминаний о покойном возлюбленном сменила место жительства. Новая квартира, которая, как и прежняя находится на Кутузовском проспекте, обошлась поэтессе в 22 миллиона рублей.

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В новых апартаментах знаменитости достаточно дизайнерских решений. Один «умный» унитаз чего стоит. Для повышенного комфорта в нем есть подогрев, а управлять им можно с пульта. Сама Рубальская признается, что туалетная комната — чуть ли не первое место в доме, куда обязательно заглядывают гости.