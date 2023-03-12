Григорий Лепс после развода ютится в каморке: «Новую квартиру я не покупал»

Григорий Лепс может похвастаться баснословными доходами, но не сотнями квадратных метров. После развода у артиста не осталось собственности: загородный особняк и квартиру в центре Москвы в 300 квадратов музыкант оставил экс-супруге.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

Где проживает исполнитель хита «Рюмка водки»? Все просто. Артист ютится в музыкальной студии недалеко от его загородного поместья.

Имея финансовые возможности, Лепс не спешит покупать новую квартиру. Певец утверждает, что у него есть свой угол.

«Новую квартиру после развода я не покупал, у меня давно уже есть свой угол», — признался Лепс «Комсомольской правде».

Покупку недвижимости за границей артист также не рассматривает — слишком дорого, да и в России, убежден Лепс, достаточно живописных мест, где можно было бы обосноваться.