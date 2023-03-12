«Не хотела бы вернуться в свое прошлое»: Елена Летучая призналась, что не боится старения

12 марта по дороге к стоматологу популярная телеведущая Елена Летучая решила поговорить со своими подписчиками на тему старости. Оказалось, что 44-летняя звезда совсем не боится преклонного возраста.

«Очень многие бояться состариться. Многие говорят: «Вот я бы вернулся куда-то в молодое свое прошлое». Вот я бы абсолютно точно не хотела вернуться в прошлое, в какие-то молодые годы, и я абсолютно точно не боюсь состариться, - призналась Летучая в Telegram. – Мне кажется, наоборот здорово, что каждый этап своей жизни ты проживаешь, получаешь какой-то определенный опыт и так далее».

«Мне кажется, старость – это такая классная история. Я буду ходить вот с такой карешечкой, она у меня будет белая, седая. Буду на своем кресле-качалке с Юрием (Анашенков, муж ведущей, - Прим. авт.) рядом качаться. Единственное только, не хотелось бы какой-то немощности, тяжелой болезни какой-то».