Сильно проштрафилась, но пронесло: Собчак чудом избежала суда

Нежелание платить по счетам обернулось для Ксении Собчак большими неприятностями. Звезда YouTube некрасиво поступила с фирмой, которая устанавливала камины в ее загородном особняке, и дело даже дошло до суда, однако теледиве чудесным образом удалось его избежать.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

Иск к Ксении Собчак подало руководство фирмы «Латунные мастерские». Между ними был заключен договор об установке каминов в доме звезды на сумму 3 миллиона рублей, но по итогу он так и не был оплачен.

Изначально претензия поступила в Хамовнический суд. Однако по просьбе адвоката ответчицы дело перенесли в Кунцевский суд.

Намечалось длительное разбирательство, однако на днях стало известно, что истцы отозвали иск к Собчак. Вероятно, им удалось решить конфликт досудебным путем.

По материалам «МК».