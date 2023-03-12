Азамат Мусагалиев об Александре Маслякове: «Все наши идеи отвергались»

Бывшему кавээнщику Азамату Мусагалиеву не удалось сохранить дружеские отношения с бывшим боссом и учителем Александром Масляковым.

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Капитан команды «Сборная Комызяцкого края» вместе с товарищами долгое время делал передачу КВН, и в какой-то момент Александр Масляков потребовал свежие идеи. Было предложено несколько вариантов, однако то, как отреагировал на них телеведущий, до сих пор не укладывается в голове.

«Все, что мы ему не предлагали, все наши новые идеи отвергались и подвергались какому-то ревностному обсуждению... Он сказал, что мы никто и звать нас никак. И все, что сделано, это сделал он, а не мы», — вспомнил Мусагалиев на шоу у Василия Вакуленко (Басты) «Вопрос ребром».

Экс-кавээнщик отметил, что после этой истории их пути с Александром Масляковым разошлись. Мало того, Мусагалиев выразил уверенность, что ведущий КВН не будет рад их встрече, пусть даже случайной.