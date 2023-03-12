«Провели вместе почти всю ночь»: Лео Ди Каприо и Джиджи Хадид снова подогрели слухи о романе

Только, вроде бы, все успокоились насчет пары Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид - мол, а не любовь у них, а просто дружба – как эти двое снова подогрели слухи о своем романе. Вот же проказники!

Вечером 10 марта 27-летяя модель и 48-летний актер были замечены вместе на вечеринке перед вручением «Оскара» в Лос-Анджелесе.

«Лео и Джиджи спрятались в палатке, пытаясь оставаться в тени, — рассказал источник издания People. – Публичного проявления романтики не было, но они провели вместе почти всю ночь и почти не двигались с места».

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