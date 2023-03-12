Жена Гуфа рассказала правду о рэпере в Таиланде - потом все удалила, но мы успели

Жена Гуфа Юлия Королева рассказала в соцсетях, что же на самом деле произошло в ее отношениях с рэпером Гуфом в Таиланде. До 28 февраля, по ее словам, у них все было отлично, но потом все перевернулось с ног на голову.

«Спасибо за это маме Леши, теперь она в блоке. Надеюсь, что здесь увидит. Я не знаю, что с ней. По-моему, у женщины проблемы с психикой. Она просто окончательно съехала с катушек. Даже издевалась надо мной, когда я была беременна», - написала Юлия.

По словам Королевой, мать музыканта считает ее содержанкой, которой нужны их деньги. Поэтому она якобы настраивает сына против его жены и дочери.

Через некоторое время Юлия удалила пост из соцсетей.

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