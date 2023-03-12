«Свадебное путешествие началось»: 56-летняя Наталья Штурм позировала на Карибах в алом платье с разрезом

Среди последних публикаций исполнительницы Натальи Штурм появилась фотография, на которой знаменитость выглядит моложе своих лет.

Поклонники певицы уверены, что посвежевший внешний вид Штурм придали отпуск и замужество.

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«Наше свадебное путешествие началось», – заявила артистка в личном микроблоге.

Штурм позировала перед избранником на острове Сен-Мартен в Карибском море. Влюбленные проделали долгий путь через Турцию и Европу, чтобы добраться до Карибов. Однако Штурм не жалеет, что провела в дороге 36 часов. Это стоило того, чтобы насладиться красотой экзотических мест вместе с мужем.