«Свадебное путешествие началось»: 56-летняя Наталья Штурм позировала на Карибах в алом платье с разрезом

Наталья Штурм

Наталья Штурм. Фото: соцсети 

Избранником певицы стал ювелир по имени Альберт. Фамилию возлюбленного знаменитость скрывает.

Среди последних публикаций исполнительницы Натальи Штурм появилась фотография, на которой знаменитость выглядит моложе своих лет.

Поклонники певицы уверены, что посвежевший внешний вид Штурм придали отпуск и замужество.

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«Наше свадебное путешествие началось», – заявила артистка в личном микроблоге.

Штурм позировала перед избранником на острове Сен-Мартен в Карибском море. Влюбленные проделали долгий путь через Турцию и Европу, чтобы добраться до Карибов. Однако Штурм не жалеет, что провела в дороге 36 часов. Это стоило того, чтобы насладиться красотой экзотических мест вместе с мужем.

Наталья Штурм в свадебном путешествии. Фото: соцсети 

Напомним, ранее певица Глюкоза поделилась архивной записью со свадьбы с Александром Чистяковым.

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