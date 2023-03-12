Стройная красотка в молочном бикини: Каролина Севастьянова пленила прессом и ногами от ушей

Участница шоу «Звезды в Африке» Каролина Севастьянова разметила в личном микроблоге кадры из отеля.

Примечательно, что на фото Севастьянова засветила пленительные формы. Поклонники не устают восхищаться красивой фигурой гимнастки. Каролина подчеркнула сочную грудь бикини молочного оттенка. К нему длинноногая модель добавила тунику с кружевными вставками.

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Севастьянова не обошлась без дорогих брендов. Знаменитость взяла к образу сумку-шоппер и тапки Dior.