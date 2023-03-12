Кто его содержит?: Даня Милохин после заявлений о разорении вновь хвастается роскошной жизнью

Стало известно, как блогеру Дане Милохину удается жить на высшем уровне в США.

Еще недавно артист жаловался, что после отъезда из России у него на карте осталось 400 тысяч рублей. Эта сумма слишком мала для Милохина, привыкшего жить как настоящая звезда шоу-бизнеса.

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При этом Даня, как отмечают его подписчики, продолжает хвастаться роскошной жизнью и совсем не похож на нищего. Оказалось, друзья Дани помогают ему поддерживать образ богатого блогера. К слову, одним из «спонсоров» Милохина стал шоумен Моргенштерн*.