Кто его содержит?: Даня Милохин после заявлений о разорении вновь хвастается роскошной жизнью

Стало известно, как блогеру Дане Милохину удается жить на высшем уровне в США.
Еще недавно артист жаловался, что после отъезда из России у него на карте осталось 400 тысяч рублей. Эта сумма слишком мала для Милохина, привыкшего жить как настоящая звезда шоу-бизнеса.
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При этом Даня, как отмечают его подписчики, продолжает хвастаться роскошной жизнью и совсем не похож на нищего. Оказалось, друзья Дани помогают ему поддерживать образ богатого блогера. К слову, одним из «спонсоров» Милохина стал шоумен Моргенштерн*.
В личном влоге на YouTube Даня Милохин похвастался открытием собственного магазина в Дубае. Артист заявил, что в бутике продаются брендовые вещи и украшения от Моргенштерна*.
Поклонники подумали, что именно так Милохин зарабатывает себе на заграничную жизнь. Однако на чистую воду Милохина вывел продавец бутика. Он рассказал, что магазин принадлежит бизнесмену Никите Ефремову. А сам Даня всего лишь пиарит бутик.
Несмотря на это, Милохин может позволить себе передвигаться на частном самолете. С помощью богатых друзей он прилетел на частном борту из ОАЭ в Израиль.
*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.