Кто его содержит?: Даня Милохин после заявлений о разорении вновь хвастается роскошной жизнью

Даня Милохин

Даня Милохин. Фото: Global Look Press 

Артист все еще летает частным самолетом по миру.

Стало известно, как блогеру Дане Милохину удается жить на высшем уровне в США. 

Еще недавно артист жаловался, что после отъезда из России у него на карте осталось 400 тысяч рублей. Эта сумма слишком мала для Милохина, привыкшего жить как настоящая звезда шоу-бизнеса.

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При этом Даня, как отмечают его подписчики, продолжает хвастаться роскошной жизнью и совсем не похож на нищего. Оказалось, друзья Дани помогают ему поддерживать образ богатого блогера. К слову, одним из «спонсоров» Милохина стал шоумен Моргенштерн*.

В личном влоге на YouTube Даня Милохин похвастался открытием собственного магазина в Дубае. Артист заявил, что в бутике продаются брендовые вещи и украшения от Моргенштерна*. 

Поклонники подумали, что именно так Милохин зарабатывает себе на заграничную жизнь. Однако на чистую воду Милохина вывел продавец бутика. Он рассказал, что магазин принадлежит бизнесмену Никите Ефремову. А сам Даня всего лишь пиарит бутик. 

Несмотря на это, Милохин может позволить себе передвигаться на частном самолете. С помощью  богатых друзей он прилетел на частном борту из ОАЭ в Израиль.

*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

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