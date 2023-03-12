«Спасибо за переживания и за помощь»: Юлия Королева оказалась в больнице после ссоры с Гуфом

Гуф и Юлия Королева

Гуф и Юлия Королева. Фото: соцсети 

Жена исполнителя смогла вырваться в Москву от невменяемого артиста.

Возлюбленная рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, оказалась под капельницей после выходок артиста.

Модель Юлия Королева улетела из Таиланда в Москву с дочерью Гуфа – Тиной. Однако Гуф препятствовал отъезду жены и наследницы. Он не отдавал паспорта. В слезах Королева обвинила его в пристрастии к запрещенным веществам.

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Королевой все же удалось уехать в Москву. 

 «Я в Москве. С Тиной все в порядке. Спасибо за переживания и за помощь», – написала в личном микроблоге Королева.

К слову, рэпер не скрывал свою проблему. Ему диагностировали маниакально-депрессивный психоз и вялотекущую шизофрению.

Напомним, ранее Айза прокомментировала недавний скандал Гуфа и его новой жены.

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