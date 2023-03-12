«Спасибо за переживания и за помощь»: Юлия Королева оказалась в больнице после ссоры с Гуфом

Возлюбленная рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, оказалась под капельницей после выходок артиста.

Модель Юлия Королева улетела из Таиланда в Москву с дочерью Гуфа – Тиной. Однако Гуф препятствовал отъезду жены и наследницы. Он не отдавал паспорта. В слезах Королева обвинила его в пристрастии к запрещенным веществам.

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Королевой все же удалось уехать в Москву.