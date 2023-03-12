«Мы с дочерью абсолютно разные»: Юлия Барановская поделилась подробностями семейной жизни

Юлия Барановская и ее дочь Яна Аршавина

Юлия Барановская и ее дочь Яна Аршавина. Фото: соцсети 

Телеведущая рассказала о повзрослевших детях от футболиста Андрея Аршавина, с которым она развелась в 2012 году.

Бывшая жена Андрея Аршавина – Юлия Барановская – призналась, что не видит в дочери свои гены.

Речь идет о характере Яны Аршавиной, который Юлии Барановской сложно понять.

«У Яны достаточно сложный характер, она с ним родилась. Либо я буду с ней воевать впустую, либо приму, что мы с дочерью абсолютно разные. Она не моя копия и не мое продолжение, а ее внутренний стержень, настойчивость, упрямство очень помогут в жизни», – рассказала Барановская в беседе с mk.ru.

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Также Барановская поделилась подробностями жизни сына Артема:

«Артем играет в благотворительном спектакле Константина Хабенского «Маугли» уже несколько лет, активно проводит время в «Непоседах», хоть давно закончил там обучение, но участвует в жизни коллектива, ведет концерты».

Напомним, ранее футболист Павел Мамаев оправдался за крошечные алименты для дочери.

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