«Мы с дочерью абсолютно разные»: Юлия Барановская поделилась подробностями семейной жизни

Бывшая жена Андрея Аршавина – Юлия Барановская – призналась, что не видит в дочери свои гены.
Речь идет о характере Яны Аршавиной, который Юлии Барановской сложно понять.
«У Яны достаточно сложный характер, она с ним родилась. Либо я буду с ней воевать впустую, либо приму, что мы с дочерью абсолютно разные. Она не моя копия и не мое продолжение, а ее внутренний стержень, настойчивость, упрямство очень помогут в жизни», – рассказала Барановская в беседе с mk.ru.
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Также Барановская поделилась подробностями жизни сына Артема:
«Артем играет в благотворительном спектакле Константина Хабенского «Маугли» уже несколько лет, активно проводит время в «Непоседах», хоть давно закончил там обучение, но участвует в жизни коллектива, ведет концерты».
Напомним, ранее футболист Павел Мамаев оправдался за крошечные алименты для дочери.