Лучший подарок: Ефременкова со слезами на глазах рассказала, на что потратит деньги покойной бабушки

Экс-звезда знаменитой телестройки Юлия Ефременкова в прошлом месяце пережила страшное событие: умерла ее любимая бабушка, которую она иногда ласково звала «мамой». У родственниц на протяжении многих лет были действительно теплые отношения.

Недавно Юлия рассказала подписчикам, что посетила церковь, где ей посоветовали купить крестики ее сыновьям-близнецам. Теледива уточнила, что эту покупку она оплатит деньгами бабушки, чтобы потом рассказать детям о их родственнице.

«Я от бабушки куплю им по два хороших креста, и когда детки подрастут, я скажу, что этот подарок им сделала самая лучшая бабушка на свете», - написала Юлия в своих соцсетях.

Оказалось, что еще на Новый год Алевтина Анатольевна подарила каждому члену семьи по 50 тысяч рублей. Сама Ефременкова долгое время не знала, на что их можно потратить.