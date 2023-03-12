Лучший подарок: Ефременкова со слезами на глазах рассказала, на что потратит деньги покойной бабушки

Экс-звезда знаменитой телестройки Юлия Ефременкова в прошлом месяце пережила страшное событие: умерла ее любимая бабушка, которую она иногда ласково звала «мамой». У родственниц на протяжении многих лет были действительно теплые отношения.
Недавно Юлия рассказала подписчикам, что посетила церковь, где ей посоветовали купить крестики ее сыновьям-близнецам. Теледива уточнила, что эту покупку она оплатит деньгами бабушки, чтобы потом рассказать детям о их родственнице.
«Я от бабушки куплю им по два хороших креста, и когда детки подрастут, я скажу, что этот подарок им сделала самая лучшая бабушка на свете», - написала Юлия в своих соцсетях.
Оказалось, что еще на Новый год Алевтина Анатольевна подарила каждому члену семьи по 50 тысяч рублей. Сама Ефременкова долгое время не знала, на что их можно потратить.
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«Моя мамочка пенсионерка сделала каждому из нас подарки, подарила по 50 тысяч мне, Мондезиру и детям. Я считаю, как чувствовал человек. От своей суммы я отказалась», - объяснила свою позицию блогерша.
Когда Юлия посетила церковь, батюшка порекомендовал купить ей два креста. Первые должны покупаться крестными родителями, а вот те, что будут носить дети, когда подрастут, дива решила приобрести за деньги бабули.