На отдых и домработницу: Рубальская похвасталась, что тратит 200 тысяч рублей в месяц

Поэтесса Лариса Рубальская проговорилась о своих ежемесячных расходах. Сумма, как выяснилось, совсем не маленькая: 200 тысяч рублей. По признанию дивы, часть этой суммы уходит на помощь близким и любимым людям.

Так, недавно она дала в долг 500 тысяч рублей своей домработнице. Женщина помогает звезде по хозяйству уже около 20 лет. Рубальская отметила, что Валентина стала для нее практически членом семьи.

Звезда в эфире программы «Секрет на миллион» также призналась, что только на авторские отчисления ей жить невозможно. Иногда дива соглашается даже на различные подработки. Поэтесса честно призналась, что предпочитает продавать права на свои стихи, если есть такая возможность.

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