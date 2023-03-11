Отказали ноги, лечился в больнице: умер звезда сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей»

В возрасте 59 лет умер актер Владимир Акимов, известный по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности».

Его друг и коллега Виктор Гахов рассказал, что у артиста отказали ноги, и он с трудом передвигался в последнее время. Акимов последнее время находился в больнице. По словам Гахова, у его друга осталась дочь, а жена артиста умерла давно, в молодом возрасте.

Звезда сериалов скончался еще первого марта, прощание прошло спустя четыре дня. Как отметил Гахов в своих соцсетях, на похоронах присутствовало всего семь человек.