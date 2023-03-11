Отказали ноги, лечился в больнице: умер звезда сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей»

В возрасте 59 лет умер актер Владимир Акимов, известный по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности».
Его друг и коллега Виктор Гахов рассказал, что у артиста отказали ноги, и он с трудом передвигался в последнее время. Акимов последнее время находился в больнице. По словам Гахова, у его друга осталась дочь, а жена артиста умерла давно, в молодом возрасте.
Звезда сериалов скончался еще первого марта, прощание прошло спустя четыре дня. Как отметил Гахов в своих соцсетях, на похоронах присутствовало всего семь человек.
«Это ужасно. Человек, который откликался на любую просьбу, добрейший, талантливый во всем, настоящий друг», - сокрушается друг актера.
Владимир Акимов родился в Латвии. В середине 1990-х актер переехал в Санкт-Петербург и более десяти лет прослужил в Камерном театре Владимира Малыщицкого.
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В кино он появился в 1995 году с ролью в боевике Александра Иншакова и Михаила Туманишвили «Крестоносец». В 2000 году сыграл роль в фильме «Рыцарский роман». Владимир Акимов снимался в сериале «Тайны следствия» на протяжении восьми сезонов в роли эксперта-криминалиста Ивана Семеновича.