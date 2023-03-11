Квартира раздора: дочь Укупника призналась, почему певец не общается с ней

Старшая дочь певца Аркадия Укупника, Юнна, раскрыла правду о том, почему ее отец уже долгое время не общается с наследницей. Напомним, у артиста трое детей. В первом браке с Ольгой Лельчук у него появился сын Григорий. Вторая супруга Марина Никитина родила исполнителю дочь Юнну, а с нынешней женой Натальей музыкант воспитывает дочку Софью.

К слову, со старшей наследницей у певца были очень близкие отношения, но некоторое время назад между ними произошел конфликт.

Раньше Укупник хвалился окружающим, что выбрал для внучки имя. Теперь артист без объяснения причин избегает общения с журналистами. Несколько лет назад Аркадий рассказывал, что дочь Юнна прислушалась к его мнению и назвала дочь Варварой. Музыкант также хвастался, что помогает родственнице с реализацией личных планов.

Однако недавно дочь артиста заявила, что ее отец никогда не видел внучку, которой уже через месяц исполнится три года. Также артист не знаком с зятем. Юнна рассказала, что встречалась с родителем еще в прошлом году. С тех пор они не созванивались.

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