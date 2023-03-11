Квартира раздора: дочь Укупника призналась, почему певец не общается с ней

Старшая дочь певца Аркадия Укупника, Юнна, раскрыла правду о том, почему ее отец уже долгое время не общается с наследницей. Напомним, у артиста трое детей. В первом браке с Ольгой Лельчук у него появился сын Григорий. Вторая супруга Марина Никитина родила исполнителю дочь Юнну, а с нынешней женой Натальей музыкант воспитывает дочку Софью.
К слову, со старшей наследницей у певца были очень близкие отношения, но некоторое время назад между ними произошел конфликт.
Раньше Укупник хвалился окружающим, что выбрал для внучки имя. Теперь артист без объяснения причин избегает общения с журналистами. Несколько лет назад Аркадий рассказывал, что дочь Юнна прислушалась к его мнению и назвала дочь Варварой. Музыкант также хвастался, что помогает родственнице с реализацией личных планов.
Однако недавно дочь артиста заявила, что ее отец никогда не видел внучку, которой уже через месяц исполнится три года. Также артист не знаком с зятем. Юнна рассказала, что встречалась с родителем еще в прошлом году. С тех пор они не созванивались.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль»
Кроме того, Юнну удивила появившаяся в СМИ информация, что отец помогает ей с работой. Тогда дочь певца певца намекнула, что их отношения испортил квартирный вопрос. Юнна в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ посоветовала журналистам обратиться с этим деликатным вопросом к нынешней жене Укупника.
Долгое время девушка жила в однокомнатной квартире отца в Москве. Но по какой-то причине Укупник попросил дочь освободить жилье. Она выписалась из квартиры, после этого музыкант продал недвижимость. По некоторым данным, артист выручил за квартиру 17 млн рублей. Некоторые предположили, что певцу понадобились деньги для постановки мюзикла, поэтому он решился на продажу недвижимости.