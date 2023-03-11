«Уже восемь лет вместе!»: Сергей Безруков обвенчался с Анной Матисон: невеста в белом платье

Сергей Безруков поделился счастливым известием с поклонниками. Он обвенчался со своей второй женой с Анной Матисон. У пары подрастают трое детей: дочка Мария и сыновья Степан и Василий. Также художественный руководитель Губернского театра дал понять, что они с женой не прочь взять ребенка из приюта.

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В своем микроблоге Сергей Безруков поделился фото с возлюбленной. Невеста актера появилась на венчании в белом платье.