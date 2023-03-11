«Уже восемь лет вместе!»: Сергей Безруков обвенчался с Анной Матисон: невеста в белом платье

Сергей Безруков поделился счастливым известием с поклонниками. Он обвенчался со своей второй женой с Анной Матисон. У пары подрастают трое детей: дочка Мария и сыновья Степан и Василий. Также художественный руководитель Губернского театра дал понять, что они с женой не прочь взять ребенка из приюта.
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В своем микроблоге Сергей Безруков поделился фото с возлюбленной. Невеста актера появилась на венчании в белом платье.
«Уже восемь лет вместе! Фото с венчания», - отметил Безруков, показав фото с возлюбленной.
Сергей Безруков и Анна Матисон. Фото: личный архив
«От всей души поздравляем вас со знаменательным событием! Сергей Витальевич, а когда прошло таинство?», «Ух ты! Здорово! Прелестное фото! Мы так редко видим вас вместе! А вы очень красивая пара! Шикарная! Поздравляем!», «Мне так нравится, что у Анны так мало косметики на лице, так нежно. Видны черты лица. И очень образ скромный, это радует. А то сейчас все дамы на одно лицо, а Аня отличается», «Идеальная пара! Счастья вашей семье и процветания! Храни вас Бог!», «Анна очень естественная, это сейчас так важно, потому что все на одно лицо, красивая! Сергей мужественно красив и брутален. Счастья вашей семье! Дай Бог здоровья! Многая и долгая лета!!» - пишут поклонники.