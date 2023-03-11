«Кровь не прольется»: организаторы «Оскара» поменяли цвет ковровой дорожки для звезд

«Оскар-2023»

Классная, новая - дорожка ковровая! Фото: Global Look Press

В 2023 года она будет цвета шампанского.

Какие новинки ждут кинопремию «Оскар» в 2023 году? Например, организаторы решили, что пресловутая ковровая дорожка для звезд не будет красной. Когда во время подготовки к мероприятию ее развернули, оказалось, что ковер цвета шампанского.

Почему американская киноакадемия изменила своей 60-летней традиции? Ответ: они просто пробуют что-то новое.

«Люди спрашивали: «Будут ли какие-нибудь проблемы в этом году? Будет ли какое-либо насилие в этом году?» (намек на пощечину Уилла Смита в прошлогодней церемонии, - Прим. авт.) И мы, конечно же, надеемся, что нет, — цитирует ведущего «Оскара» Джимми Киммела издание People. - Думаю, что решение использовать ковер цвета шампанского, а не красную ковровую дорожку, показывает, насколько мы уверены, что кровь не прольется».

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Одна из авторов этого решения – сотрудница журнала Лиза Лав – добавила, что дорожка будет накрыта навесом на случай непогоды. И нет – не факт, что цвет шампанского станет для нее постоянным.

«Это просто легкость. И, надеюсь, людям это понравится. Это не значит, что ковер всегда будет цвета шампанского», - сказала она.

Напомним, церемония «Оскар-2023» запланирована в Лос-Аджелесе на вечер воскресенья 12 марта. Для России это произойдет в ночь на 13-е число.

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