«Кровь не прольется»: организаторы «Оскара» поменяли цвет ковровой дорожки для звезд

Какие новинки ждут кинопремию «Оскар» в 2023 году? Например, организаторы решили, что пресловутая ковровая дорожка для звезд не будет красной. Когда во время подготовки к мероприятию ее развернули, оказалось, что ковер цвета шампанского.

Почему американская киноакадемия изменила своей 60-летней традиции? Ответ: они просто пробуют что-то новое.

«Люди спрашивали: «Будут ли какие-нибудь проблемы в этом году? Будет ли какое-либо насилие в этом году?» (намек на пощечину Уилла Смита в прошлогодней церемонии, - Прим. авт.) И мы, конечно же, надеемся, что нет, — цитирует ведущего «Оскара» Джимми Киммела издание People. - Думаю, что решение использовать ковер цвета шампанского, а не красную ковровую дорожку, показывает, насколько мы уверены, что кровь не прольется».

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».