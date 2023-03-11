«Была неудачная операция, меня искромсали»: Маша Малиновская уменьшила грудь

Секс-символ нулевых Маша Малиновская вновь легла под нож хирурга. Звезду перестала устраивать пышная грудь, которая с годами, после родов и череды похудений потеряла вид.

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Знаменитость уменьшила бюст на несколько размеров. Результатом от вмешательства диджей осталась очень довольна.

«Недавно я переделывала грудь. До этого у меня была неудачная операция, была асимметрия, меня искромсали. Это было и эстетически и функционально большой проблемой. Сейчас я ее уменьшила. Теперь у меня второй размер, а был, я думаю, четвертый», — разоткровенничалась Малиновская в интервью Алене Жигаловой для шоу «Алена, блин!».

К слову, ранее Маша Малиновская признавалась, что жалеет о некоторых пластических операциях. Звезда делала их из-за нелюбви к себе, но осознала это, к сожалению, слишком поздно. С нынешними мозгами, заявила диджей, она бы не сделала и половины из них.