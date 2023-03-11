От пышных губ и груди не осталось и следа: как сейчас выглядит Маша Малиновская (звезду не узнать — фото)

От пышных губ и груди не осталось и следа: как сейчас выглядит секс-символ нулевых Маша Малиновская (звезду не узнать — фото)

Маша Малиновская. Фото: Global Look Press

Знаменитая блондинка продолжает менять свою внешность.

Все знают Машу Малиновскую как эффектную блондинку с пышными губами и четвертым размером груди. Сейчас же от этого образа не осталось и следа. Страстных губ с четкой «галочкой» больше нет, как и внушительного бюста, который так усердно и не один раз переделывала звезда.

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Совершенно не узнаваемой диджей предстала на интервью для шоу «Алена, блин!»: она явилась в брючном костюме и корсете цвета нежной розы, с неброским макияжем с акцентом на глаза, в строгих очках и с легкой укладкой, – ни тени не осталось от былого стиля, когда звезда щеголяла в мини-платьях и на высоченных каблуках.

Образ приятно удивил зрителей.

«Выглядит Маша хорошо и всегда со вкусом одета»; «Костюм шикарный, очень идет Маше этот стиль»; «Маша хорошо выглядит, хочется ее рассматривать» «Невероятная! Обаятельная! Красавица!», — написали пользователи.

Машу Малиновскую не узнать. Фото: скриншот 

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