«Первая и последующие операции были связаны с одним — я не любила себя»: Маша Малиновская жалеет о пластике

Маша Малиновская никогда не скрывала, что делала пластические операции. Первую блондинка сделала на заре своей карьеры, в 19 лет. Сейчас в анамнезе знаменитости с десяток хирургических вмешательств, но они, к великому сожалению, не сделали звезду счастливее. По словам Марии, она жалеет о пластике.

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«Когда я только начала делать операции, я была молодой девочкой, первую я сделала, когда мне было 19, и все последующие операции были связаны с одним — я не любила себя. Это потом я уже поняла, что когда я была маленькой, мне никто не говорил, что я красивая, талантливая или умная», — нашла корень проблемы Малиновская.

Звезда отметила, что с нынешними мозгами она бы не сделала и половины операций.

«К сожалению, я поняла только в 40 лет, в чем крылась суть моих проблем. Если бы я пришла к этому раньше, я бы не сделала то количество операций. Больше половины из них не были мне показаны», — заявила Малиновская в интервью Алене Жигаловой для шоу «Алена, блин!».

Ранее Маша Малиновская призналась, что хотела заморозить яйцеклетки, чтобы в дальнейшем снова родить, но из-за семейного анамнеза и трагической истории Жанны Фриске передумала это делать.