«Я тоже делал»: Григорий Лепс высказался о пластических операциях на фоне перемен в образе Филиппа Киркорова

Исполнитель Григорий Лепс высказался о пластических операциях на фоне недавнего преображения Филиппа Киркорова.

Лепс пошутил, что просто «уколы красоты» ему уже не помогут. Артисту придется делать полноценную операцию у пластического хирурга для улучшения внешности.

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