«Я тоже делал»: Григорий Лепс высказался о пластических операциях на фоне перемен в образе Филиппа Киркорова

Исполнитель Григорий Лепс высказался о пластических операциях на фоне недавнего преображения Филиппа Киркорова.
Лепс пошутил, что просто «уколы красоты» ему уже не помогут. Артисту придется делать полноценную операцию у пластического хирурга для улучшения внешности.
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«Я тоже делал пластику. Что конкретно? Волосы, например. А так ничего уже не исправить. А подколоть? Ну морфия, если только», – высказался Лепс в беседе с kp.ru.
К слову, Лепс не скрывал пересадку волос в прошлом. Знаменитость появлялся на публике с шрамами на голове. А у поклонников закрались сомнения, что артист обошелся только этой процедурой по омоложению. В Сети обсуждали, что Григорий Лепс мог сделать подтяжку лица.
Напомним, ранее Миро рассказала, зачем Киркорову понадобилось менять имидж.