Одна прическа и даже взгляд — не отличить! Молодая жена Игоря Николаева поразила сходством с дочерью певца

Третья жена Игоря Николаева, Юлия Проскурякова, словно копия взрослой дочери певца — у них даже имя одинаковое. На поразительное сходство обратили внимание поклонники артиста, когда тот поделился фотографией с любимыми женщинами.
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У избранницы певца та же прическа, практически такой же цвет волос, глаз, и даже взгляд, кажется, у них с дочерью музыканта один на двоих. Усилило сходство двух Юль и то, что в кадре они стоят вплотную друг к другу.
«Похожа на Юлю!», «Две женщины Николаева, дочь и жена. Похожи как две сестры. Здоровья вам, удачи», — пожелали подписчики.
Отметим, что избранница Игоря Николаева практически одного возраста с падчерицей: в августе ей исполнится 41 год, тогда как наследнице артиста в октябре стукнет 45 лет. К слову, жена и дочка маэстро отлично ладят между собой.