«Алка с Филиппом, возможно, воссоединится»: Миро рассказала, зачем Киркорову понадобилось менять имидж

Филипп Киркоров после недавнего преображения

Филипп Киркоров после недавнего преображения. Фото: соцсети 

Писательница считает, исполнитель готовится к возрождению старых отношений с Пугачевой.

Блогер Лена Миро назвала необычную причину смены имиджа поп-короля Филиппа Киркорова.

Миро пошутила, что преобразившаяся прическа артиста связана с бывшей женой Киркорова.

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«Смело предположу, что Алла, возможно, вот-вот освободится. Старая любовь не ржавеет. Помните, как у Бена и Дженнифер все сложилось? Вот и Алка с Филиппом, возможно, воссоединится. А для этого, конечно, нужен новый образ», – заявила Миро в своем блоге.

Напомним, ранее Лена Миро объяснила, почему Курбан Омаров не остался с Ксенией Бородиной.

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