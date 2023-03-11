«Выступает мама»: Регина Тодоренко показала младшего сына – копию его братика Майкла

Жена Влада Топалова – Регина Тодоренко – разместила в личном микроблоге кадры родительских будней. Знаменитость не стала скрывать лицо младшего сына Мирослава.

Тодоренко показала завтрак младшего наследника Мирослава. Регина похвасталась, что у малыша во время трапезы свой музыкальный концерт. Звездная родительница сыграла для наследника и понежничала с ним.

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