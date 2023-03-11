«Выступает мама»: Регина Тодоренко показала младшего сына – копию его братика Майкла

Регина Тодоренко с сыном

Регина Тодоренко с сыном Мирославом. Фото: соцсети 

Телеведущая поделилась, какой досуг придумала для наследника.

Жена Влада Топалова  – Регина Тодоренко – разместила в личном микроблоге кадры родительских будней. Знаменитость не стала скрывать лицо младшего сына Мирослава.

Тодоренко показала завтрак младшего наследника Мирослава. Регина похвасталась, что у малыша во время трапезы свой музыкальный концерт. Звездная родительница сыграла для наследника и понежничала с ним.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Для Мирослава Владиславовича выступает мама!», – объявила Тодоренко перед игрой на музыкальном инструменте.

Напомним, ранее Регина Тодоренко заговорила о подготовке к третьей беременности.

Читайте также