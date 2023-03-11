40-летняя Ковальчук о возрастных изменениях: «Это же такое счастье быть взрослой!»

На 40-летнюю Юлию Ковальчук набросились хейтеры. Под свежим снимком в соцсетях артистке указали на изменения во внешности, мол, звезда сильно постарела. Экс-«Блестящая» с достоинством приняла критику.

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Ковальчук отметила, что подобные выпады ее не задевают, и посоветовала всем девушкам брать с нее пример.

«Конечно, я повзрослела! И пусть вас, девочки, комментарии типа «Как ты постарела и повзрослела!» не пугают и не обижают. Это же такое счастье быть взрослой, свободной и самодостаточной. Да и взрослеть нужно уметь!» — высказалась Ковальчук на своей странице в соцсетях.

Будто назло своим недоброжелателям, артистка опубликовала очередное фото лица крупным планом: без фильтров и фотошопа. Под ним она оставила хэштеги «возраст 40 лет», «певица, ведущая, мама и жена».