Андрей Малахов признался, что втайне воспитывает с Оксаной Федоровой сына

Телеведущий Андрей Малахов раскрыл тайну, которая связывает его и модель Оксану Федорову.

Оказалось, у знаменитостей есть сын. Малахов и Федорова скрывали, что принимают участие в жизни общего крестного сына.

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