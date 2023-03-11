Андрей Малахов признался, что втайне воспитывает с Оксаной Федоровой сына

Телеведущий Андрей Малахов раскрыл тайну, которая связывает его и модель Оксану Федорову.
Оказалось, у знаменитостей есть сын. Малахов и Федорова скрывали, что принимают участие в жизни общего крестного сына.
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«Мы с Оксаной крестные у одного мальчика, маленького Жени. Оксана мне тогда открыла замечательное место Дивеево», – признался журналист в праздничном выпуске программы «Малахов» на канале «Россия 1».
Экс-«мисс Вселенная» не поделилась подробностями этой тайны. Однако Федорова подтвердила слова Малахова.
Напомним, ранее Андрей Малахов вспомнил, как Оксана Федорова подсказала ему молиться за здоровье Жанны Фриске в Дивеево.