Андрей Малахов признался, что втайне воспитывает с Оксаной Федоровой сына

Оксана Федорова и Андрей Малахов

Оксана Федорова и Андрей Малахов. Фото: соцсети 

Крестный отец детей поп-короля Филиппа Киркорова поделился подробностями личной жизни.

Телеведущий Андрей Малахов раскрыл тайну, которая связывает его и модель Оксану Федорову. 

Оказалось, у знаменитостей есть сын. Малахов и Федорова скрывали, что принимают участие в жизни общего крестного сына.

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«Мы с Оксаной крестные у одного мальчика, маленького Жени. Оксана мне тогда открыла замечательное место Дивеево», – признался журналист в праздничном выпуске программы «Малахов» на канале «Россия 1». 

Экс-«мисс Вселенная» не поделилась подробностями этой тайны. Однако Федорова подтвердила слова Малахова.

Напомним, ранее Андрей Малахов вспомнил, как Оксана Федорова подсказала ему молиться за здоровье Жанны Фриске в Дивеево. 

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