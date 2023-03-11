Почему звезда «Неуловимых» Оксана Фандера перестала сниматься в кино: выдала правду

У Оксаны Фандеры насыщенная биография. Артистка дебютировала в кино еще в школе. В 1979 году снялась в фильме «Приключения Электроника», после чего мир кино затянул звезду с головой.

Сейчас в фильмографии артистки десятки работ, но, похоже, новых картин ждать не придется — супруга Филиппа Янковского практически перестала сниматься в кино.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

Сама Фандера объясняет свое исчезновение высокой избирательностью. Артистке по-прежнему поступают предложения о съемках, но у нее нет желания на них соглашаться.

«Я очень избирательна в ролях, мне интересны живые героини с историей, с внутренним развитием. На такие роли у меня срабатывает маяк, и я понимаю, что это мое», — цитирует жену Янковского «Комсомольская правда».

Отметим, что карьера и личная жизнь супруга Оксаны Фандеры, Филиппа Янковского, сложилась не менее интересно. Как и жена, он также рано начал сниматься.