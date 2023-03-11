«Естественным путем»: бывшая возлюбленная Козловского - о том, как родила ему дочь в США

Не успела Ольга Зуева родить первенца, как Данила Козловский от нее ушел. Предложение руки и сердца красавица модель от популярного российского актера так и не дождалась.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Теперь Зуева сама воспитывает дочку Оду Валентину. Конечно, актер своего ребенка не бросил. Наведываясь в Штаты, Данила Козловский видится с малышкой. Участвует в ее воспитании. При этом звезда фильма «Викинг» признался, что виноват перед экс-возлюбленной. Ведь он оставил ее. Причину разрыва пара не называет.