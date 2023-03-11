«Естественным путем»: бывшая возлюбленная Козловского - о том, как родила ему дочь в США

Не успела Ольга Зуева родить первенца, как Данила Козловский от нее ушел. Предложение руки и сердца красавица модель от популярного российского актера так и не дождалась.
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Теперь Зуева сама воспитывает дочку Оду Валентину. Конечно, актер своего ребенка не бросил. Наведываясь в Штаты, Данила Козловский видится с малышкой. Участвует в ее воспитании. При этом звезда фильма «Викинг» признался, что виноват перед экс-возлюбленной. Ведь он оставил ее. Причину разрыва пара не называет.
Ольга Зуева с дочкой Одой Валентиной. Фото: личный архив
В своем микроблоге Ольга Зуева поделилась историей о том, как она всего добилась сама, уехав в юности в чужую страну. Речь зашла и о рождении дочери от Данилы Козловского.
«Я стала работать и зарабатывать в 15 лет. В 17 уехала из страны, в которой родилась. В 23 переехала в Нью-Йорк, с 300 долларами в кармане. В 26 сняла первую короткометражку, в 30 — полный метр. Три года назад родила дочь естественным путем. Слабы полом, как правило, себя не чувствую, но чувствую, что смогу все, что захочу. И знаю много таких, как я», - отметила Зуева.