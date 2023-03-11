Принц Гарри и Меган Маркл покрестили малютку Лилибет: ее дед, король Карл все пропустил

Принц Гарри и Меган Маркл покрестили дочку. Церемония прошла в калифорнийском поместье герцогов Сассекских. Таинство проводил епископ Джон Харви Тэйлор. К слову, 68-летнего священнослужителя считают одним из самых авторитетных религиозных деятелей в США.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Примечательно и другое, источники поделились информацией, что на церемонию крещения были приглашены и августейшие родственники малышки Лилибет Дианы. Ее дед - король Карл с супругой Камиллой, принц Уильям с женой Кейт Миддлтон. Однако они, по слухам, оставили приглашение без внимания.
Правда, без гостей мероприятие не обошлось - в городок Монтесито, где расположено имение герцогов Сассекских, прибыли около 30 человек, в том числе и мать Меган Маркл, 66-летняя Дория Рэгленд.
По материалам kp.ru