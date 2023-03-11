Орлова - хейтерам после слов о «брошенной» дочери: «Забыли написать, что мать гулящая и пьющая»

Ольга Орлова не стала молчать после того, как хейтеры в один голос провозгласили, что она бросила грудную дочку ради вечеринки в доме Ксении Бородиной, которая на днях отметила день рождения. На экс-солистку «Блестящих» полился ушат критики в Сети. Якобы ведущая проекта «Дом-2» не успев родить, тут же пошла веселиться, позабыв о своем ребенке. Смолчать новоиспеченная мамочка не смогла, ее задели слова поклонников.

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