Источник: Роман Костомаров общается с близкими, речь о новой операции пока не идет

Роман Костомаров перенес ампутацию стоп, кроме того, поступала информация, что медики провели операцию и на кистях рук фигуриста из-за некроза тканей. Согласно последним новостям на 11 марта, олимпийский чемпион в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой остается под наблюдением врачей. Так, медики следят за состоянием левой кисти спортсмена, который перенес сепсис и гангрену. Кроме того, сообщается, что Роман Костомаров понемногу общается с близкими.

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