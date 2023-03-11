Источник: Роман Костомаров общается с близкими, речь о новой операции пока не идет

Роман Костомаров перенес ампутацию стоп, кроме того, поступала информация, что медики провели операцию и на кистях рук фигуриста из-за некроза тканей. Согласно последним новостям на 11 марта, олимпийский чемпион в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой остается под наблюдением врачей. Так, медики следят за состоянием левой кисти спортсмена, который перенес сепсис и гангрену. Кроме того, сообщается, что Роман Костомаров понемногу общается с близкими.
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«В состоянии Костомарова сохраняется положительная динамика. Левая кисть Романа под постоянным наблюдением врача, речи об операции пока не идет. Он в общении с близкими», - делится источник.
10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Спортсмен перенес операции и микроинсульт.
По материалам ТАСС