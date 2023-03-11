Расцеловала сладкую булочку! Орлова прижала к груди малютку-дочку, укачивая ее на руках

Ольга Орлова не так давно стала мамой. У нее подрастает дочка Анечка. Ведущая проекта «Дом-2» нарадоваться не может на малышку, буквально сдувая с нее пылинки.

В своем микроблоге телеведущая поделилась свежим фото. Вернувшись домой после краткого отсутствия, Ольга Орлова поскорее взяла дочку на руки, прижав ее к груди и поцеловав нежный пушок на головке крохи.

До этого телеведущая побывала в гостях у Ксении Бородиной, которая отметила день рождения. Ради подруги экс-солистка группы «Блестящие» ненадолго отлучилась из дома.

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