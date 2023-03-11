«Так много денег»: подруга Рудковской рассказала о наглых поклонниках, которые требуют подарки от ее мужа

Блогер Елена Перминова рассказала, что ее труд обесценивают.
Все заслуги подруги Яны Рудковской причисляют ее богатому мужу. Отметим, Елена Перминова еще 17-летней познакомилась с олигархом Александром Лебедевым. Три года назад знаменитости обручились. Перминова воспитывает с одним из богатейших бизнесменов России четверых детей.
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Елена не согласна с мнением общественности. Она рассказала, как фолловеры выпрашивают у нее дорогие подарки. Подписчики считают, что Перминовой все досталось из-за везения. И поэтому она должна делиться с другими своим богатством.
«У вашего мужа так много денег, а я так хочу новый айфон. Купить сама я его не могу, потому что это абсурд какой-то. Но, может быть, вы мне его подарите, ведь для вас 100 тысяч – этот, как для меня 10 рублей», – заявила одна из подписчиц Перминовой.
«Как просто решить, что чужие успехи – это результат везения, богатого мужа, обмана, хитрости и коварства, и как неприятно предположить, что за всеми чужими достижениями стоит большой труд. Так уж устроен мир», – разозлилась Перминова.
Напомним, ранее блогер Настя Ивлеева стала выпрашивать очень дорогие подарки у поклонников.