Наталья Рудова появилась в Дубае без белья: интимный секрет не скрыть

Актриса Наталья Рудова решила ненадолго уйти в отпуск и отправилась в Арабские Эмираты. Блондинка первым делом после прилета и заселения в отель показала, где находится. Оказалось, что она остановилась в Дубае.

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Жаркая погода заставила красотку скинуть лишнее. И Рудова появилась на прогулке по Дубаю без белья. Она нарядилась в комбинезон, который пикантно прикрывает бюст двумя широкими лентами, а спина остается открытой. И актриса не стала скрывать свой секрет, продемонстрировав, что щеголяет без бюстгальтера.