Сын уже с маму ростом: Нетребко с семьей прогулялась по улицам Гонконга

Оперная певица Анна Нетребко улетела на гастроли в Азию. Сейчас она выступает в Гонконге, куда взяла с собой мужа и сына. Единственный наследник звезды Тьяго появился у нее в первом браке с Эрвином Шроттом. В этом году мальчику исполняется 15 лет, он уже догнал маму в росте и за будущее лето явно перегонит ее.
Анна Нетребко с сыном и мужем. Фото: соцсети
Нетребко прилетела, чтобы выступить с оперой «Турандот». Ее гастроли в Гонконге не стали отменять, как это сделали в Тайвани, где дива должна была блистать на нескольких мероприятиях. К слову, зарабатывает теперь звезда в 10 раз меньше, чем в России – отвернувшись от родины, она лишилась возможности получать многомиллионные гонорары.
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