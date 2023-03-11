Сын уже с маму ростом: Нетребко с семьей прогулялась по улицам Гонконга

Оперная певица Анна Нетребко улетела на гастроли в Азию. Сейчас она выступает в Гонконге, куда взяла с собой мужа и сына. Единственный наследник звезды Тьяго появился у нее в первом браке с Эрвином Шроттом. В этом году мальчику исполняется 15 лет, он уже догнал маму в росте и за будущее лето явно перегонит ее.