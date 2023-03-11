Сбежавший из страны Никита Пресняков сделал странное обращение к жене: готовится к разводу?

Внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков странно поздравил жену с днем рождения. Свое обращение артист написал в Сети. Подписчики заметили, что адресовано оно как будто не любимой женщине, а товарищу.

«С Днем Рождения мой самый близкий человечек, самая добрая и смешная девчоночка из всех, что знаю! Каждый год ты становишься все мудрее, и я уже почти как 9 лет счастлив это наблюдать», - написал артист.

О любви Пресняков не проронил ни слова. А называет он жену просто Аленкой. Отметим, что Красновой исполнилось 26 лет. И этот день рождения она отмечает на Манхэттене, где поселилась вместе с беглым супругом. Кстати, и с тортом для именинницы Пресняков отличился - украсил его куклой, унитазом и кучей бутылок, будто для закадычного друга, над которым любит подшутить.

Напомним, внук Пугачевой пешком пересек границу России и улетел за океан, когда объявили частичную мобилизацию.

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