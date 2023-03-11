Ностальгия полным ходом: Галкин* на чужбине затосковал по прошлому в России – школьное видео разбередило душу

Шоумен и телеведущий Максим Галкин* больше года не был в России. Он вместе с женой и детьми сбежал из страны весной 2022 года и теперь вынужден безвылазно гастролировать по миру, чтобы заработать на жизнь. вдали от родины, судя по всему, шоумен сильно скучает. Поскольку начал вспоминать о России и временах своей юности.

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В Сети Галкин* опубликовал кадры с урока по литературе. Там он восьмиклассник, рассуждающий о творчестве Платонова.

Этот год в России объявлен годом Педагога и Наставника. В этом архивном видео я в классе 8-ом, наверное. Попал я на пленку исключительно благодаря известности нашей учительницы русского и литературы Галины Петровны Лазаренко. К ней на открытые уроки приезжали учителя со всего СССР, чтобы перенять уникальный опыт», - написал артист.

Шоумен почтил память своей учительницы и признал, что именно ей обязан тому, что прославился благодаря разговорному жанру. Она научила его излагать мысли.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента