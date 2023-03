Новости шоу-бизнеса: Хаматова уехала в Грузию, Шуфутинский пересел в инвалидное кресло, Мусагалиев проболтался о закрытии трех шоу ТНТ

Хаматова уехала в Грузию

После провала в театре Риги со спектаклем, который сняли с репертуара за день до премьеры, Чулпан Хаматова покинула Латвию. Актриса объявилась в Тбилиси, и люди заподозрили, что она намеревается найти здесь работу.

Шуфутинский пересел в инвалидное кресло

Михаил Шуфутинский в преддверии своего 75-летия пересел в инвалидное кресло. Дело в том, что передвигается артист с трудом – он недавно получил травму из-за падения на льду: разбил копчик, потянул мышцу на ноге, под подозрением разбитый мениск.

Мусагалиев проговорился о закрытии шоу на ТНТ

Азамат Мусагалиев проговорился в интервью Басте, что сразу три шоу на ТНТ закрываются. Это «Музыкальная интуиция» (адаптация зарубежного шоу Is That Really Your Voice), «Я тебе не верю» и «Где логика?». Он был ведущим всех трех проектов.