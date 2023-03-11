Бузова в трусах присела на корточки и раздвинула ноги: зрелище на сцене увидели все, первым рядам повезло больше

Поющая телеведущая Ольга Бузова триумфально вернулась на эстраду после месяца работы в Африке. Сделала это красотка в Дубае, открыв тем самым череду гастролей. Теперь ее ждут в разных уголках России, куда артистка уже пакует чемоданы.

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На концерт е в Дубае было на что посмотреть. Бузова, истосковавшись по публике, устроила горячее шоу. Она вышла на сцену в костюме, состоящем из топа и трусов, декорированных стразами. И не постеснялась присесть на корточки. При этом, певица даже раздвинула ноги, изображая танцы и сверкая местом, которое обычно люди прикрывают. Зрителям в первых рядах досталось явно больше зрелищ, чем остальным.